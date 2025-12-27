Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе в матче против «Челси» (2:1).

Унаи Эмери globallookpress.com

«Мы сохраняли тот же план на игру, что и в первом тайме, но в первом тайме они играли фантастически. Они доминировали. Нам было нелегко завладеть мячом.

Мы оборонялись низким блоком, мы обороняемся хорошо. Мы почти не допускали угловых у своих ворот — мы допустили только один угловой, и они забили. Но нам нужно было проявить страсть и постараться сохранить стойкость, и мы говорили об этом после первого тайма в раздевалке», — цитирует Эмери BBC.

По итогам этого матча в активе «Астон Виллы» стало 39 очков. Подопечные Унаи Эмери идут на третьей строчке в турнирной таблице. «Челси» с 29 баллами — пятый.