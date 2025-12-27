«Арсенал» обыграл «Брайтон» (2:1) в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.
На 14-й минуте «канониры» открыли счет, отличился Мартин Эдегор.
Игрок гостей Жоржиньо Рюттер на 52-й минуте забил гол в свои ворота.
Единственный гол у «Брайтона» записал на свой счет Диего Гомес на 64-й минуте.
Результат матча
Арсенал ЛондонЛондон2:1Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув
1:0 Мартин Эдегор 14' 1:1 Диего Гомес 64'
Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Вильям Салиба, Пьеро Инкапье, Деклан Райс, Майлс Льюис-Скелли (Габриэль Магальяйнс 71'), Микель Мерино, Мартин Субименди, Мартин Эдегор, Букайо Сака, Виктор Дьёкереш (Габриэл Жезус 71'), Леандро Троссард (Габриэл Мартинелли 82')
Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Максим Де Кёйпер (Янкуба Минте 46'), Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Диего Коппола (Хараламбос Костулас 87'), Диего Гомес (Tom Watson 87'), Браян Груда (Матс Виффер 46'), Джек Хиншелвуд (Дэнни Уэлбек 74'), Ясин Аяри, Ферди Кадиоглу, Жоржиньо Рюттер
Жёлтые карточки: Майлс Льюис-Скелли 69', Пьеро Инкапье 90' — Барт Вербрюгген 45+1', Льюис Данк 50', Диего Коппола 56'
После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 42 очками в активе. «Брайтон» — на 12-й позиции (24).