После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 42 очками в активе. «Брайтон» — на 12-й позиции (24).

Единственный гол у «Брайтона» записал на свой счет Диего Гомес на 64-й минуте.

Игрок гостей Жоржиньо Рюттер на 52-й минуте забил гол в свои ворота.

1.97

Прогнозы•Завтра 19:30 «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставка Толкнёт ли «Пэлас» еще ближе к зоне вылета «Тоттенхэм»?

Футбол•Сегодня 19:56 «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 19:56 «Арсенал» — «Брайтон»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 18:55 От финала ЛЧ до страха вылета: как «Тоттенхэм» выпал из «большой шестёрки»

Футбол•Сегодня 17:26 «Ноттингем» — «Манчестер Сити»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 14:59 Мадридская математика: как Алонсо стартовал по меркам современных тренеров «Реала»

Футбол•Сегодня 12:32 От «тики-таки» и «гегенпрессинга» до «бюрофакса» Месси и «раумдойтера». Главные футбольные слова XXI века

Футбол•Сегодня 11:19 С первых полос. Рафинья, Мактоминей, Энрике и еще 4 главных героя 2025 года

Футбол•Вчера 18:07 Январская боль: топ‑10 зимних трансферов «Манчестер Юнайтед» после Фергюсона

Футбол•Вчера 17:34 Да придёт спаситель: почему «Динамо» Мх выкупает Евсеева у «Черноморца»

Выбор читателей

Самое интересное

Футбол•22/10/2025 17:18 От Лестера до Леверкузена: как «Мьельбю» вошел в клуб самых неожиданных чемпионов

Футбол•22/10/2025 15:13 Опасность пришла, откуда не ждали: может ли «научный» футбол уничтожить интерес к АПЛ?

Игры•21/10/2025 16:00 FC 26: Лучшие схемы и тактики для режима Ultimate Team

Футбол•21/10/2025 12:44 Тихая революция: кто на самом деле правит европейским футболом?