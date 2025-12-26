Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о возможном усилении команды во время зимнего трансферного окна.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Сейчас мы сталкиваемся с проблемами, но у клуба есть план, и мы будем его придерживаться. Если у нас появится возможность подписать игрока, который, по нашему мнению, станет будущим клуба, это случится.

Если нет, у нас есть Джек Флетчер, у нас есть Шей Лейси. Через три недели с нами будут Амад Диалло, Нуссаир Мазрауи и Бриан Мбемо, а также вернутся Бруну Фернандеш и Кобби Мейну», — цитирует Аморима BBC.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» идет на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ на данный момент.