В матче 23-го тура английского Чемпионшипа «Мидлсбро» примет «Блэкберн». Игра состоится 26 декабря на стадионе «Риверсайд». Старт в 18:00 мск.
«Мидлсбро» после поражения от «Бристоль Сити» имеет 42 очка. Клуб занимает второе место, а от первой строчки его отделяют 6 пунктов. Хозяева дома имеют только одно поражение и примут «Блэкберн» после двух домашних побед подряд.
«Блэкберн» занимает 20-е место, имея 25 очков. От зоны вылета команду отделяют 6 очков. В прошлом туре «бродяги» получили хороший результат, обыграв дома «Миллуол» — команду из первой шестерки. В 10 гостевых поединках коллектив одержал 5 побед и проиграл 4 раза.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.
- Букмекеры предлагают 1.71 на победу «Мидлсбро», 4.80 — на победу «Блэкберна».
- Искусственный интеллект спрогнозировал минимальную победу «Мидлсбро» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Мидлсбро» — «Блэкберн» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.