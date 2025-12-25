Вернется ли «Мидлсбро» к победам?

прогноз на матч Чемпионшип, ставка за 1.80

26 декабря в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Мидлсбро» и «Блэкберн». Начало игры — в 18:00 мск.

«Мидлсбро»

Турнирное положение: «Мидлсбро» после 22-х туров второго английского дивизиона имеет 42 балла в активе и борется за повышение в классе.

Команда занимает вторую позицию с отставанием в шесть очков от лидера, «Ковентри», и с отрывом в пять пунктов от зоны плей-офф за выход в АПЛ (3-6-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура национального первенства «Речники» на чужом поле потерпели поражение от «Бристоль Сити» (0:2).

Перед этим в игре 21-го тура Чемпионшипа коллектив уже набрал максимум баллов, когда в домашних стенах переиграл КПР с результатом 3:1.

Не сыграют: травмированы — Фрай, Канте, Ленихен и Моррис, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех из пяти последних поединков, которые пришлись на Чемпионшип, «Мидлсбро» выиграл при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на выигрыш, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Морган Уиттакер — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с восемью голами.

«Блэкберн»

Турнирное положение: «Блэкберн» после 21-го поединка второго английского дивизиона имеет 25 баллов в активе и борется за выживание.

Команда занимает 20-ю позицию с отрывом в шесть очков от зоны понижения в классе (22-24-е места), а также с отставанием в 10 пунктов от зоны плей-офф за попадание в элиту.

Последние матчи: в своем предыдущем игре в рамках 22-го тура национального первенства «Бродяги» дома одержали победу над «Миллуоллом» (2:0).

Перед этим в поединке предыдущего тура английского чемпионата коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Портсмута» — 1:2.

Не сыграют: травмированны — Картер, Форшоу, Каргбо, Монтгомери, Тот и Уорт, вызван в сборную — Алебиосу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Блэкберн» проиграл лишь раз при трех ничьих и одном поражении.

Это вроде бы сулит гостям неплохие шансы на очки, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Юки Охаси и Андри Гудьонсен — лучшие бомбардиры команды в Чемпионшипе с семью голами.

Статистика для ставок

в восьми из девяти последних матчей «Мидлсбро» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей «Мидлсбро» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Блэкберна» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мидлсбро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья — в 3.60, победа «Блэкберна» — в 4.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.85 и 1.85.

Прогноз: в восьми из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их шести последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в четырех из пяти последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Мидлсбро».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25