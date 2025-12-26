Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев высказался о возможном усилении команды этой зимой.

Алексей Шпилевский — главный тренер «Пари НН» globallookpress.com

«Мы для себя определили ряд позиций, на которые делаем акцент. Скажем так, у нас есть инструменты для привлечения дополнительных игроков. Но хотим подойти к опции покупки или той же аренды точечно, грамотно и выверенно. Потому что мы сейчас не в том положении находимся, чтобы тратить деньги на игрока как на отдаленную перспективу. То есть нам нужно, если будем покупать игрока, быть четко уверенными, что этот игрок нам поможет и во второй части чемпионата и, соответственно, в последующих сезонах. Такая задача перед спортивным блоком поставлена.

Какая позиция? Центральный нападающий. Это наша первая опция, по которой мы сейчас активно ведем работу», — цитирует Карасева «Матч ТВ».

Напомним, что «Пари НН» в настоящий момент занимает 14‑е место в турнирной таблице РПЛ.