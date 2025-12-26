Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о главных разочарованиях в российском футболе в 2025 году.

Денис Глушаков
Денис Глушаков globallookpress.com

«Разочаровали команды "Спартак" и московское "Динамо".  Потому что выступили не очень хорошо пока что.  Причина?  Все в совокупности: какие‑то трансферы неудачные были сделаны, какие‑то матчи провальные были.  Весь "Спартак" — от руководства до игроков все виноваты в этом результате.

Сможет ли "Спартак" исправить ситуацию?  Я не Ванга, затрудняюсь сказать — время покажет.  Кто будет тренировать команду, какие покупки сделают, кто будет отвечать за специалиста, которого назначат.  Просто тренеров берут, но непонятно всегда, кто за это отвечает.  Тренер пришел — тренер ушел, а кто его брал, нам не говорят.  Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Глушакова «Спорт День за Днем».

Напомним, что «Спартак» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» идет на десятом месте.