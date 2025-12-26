Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал продление контракта с полузащитником красно-белых Романа Зобнина.

Роман Зобнин globallookpress.com

«Зобнин принёс немало пользы "Спартаку". Может, у него сейчас наступил какой-то спад, но в новом году у него может наступить и подъём. Он провёл много матчей в "Спартаке", он наш игрок. Почему от него надо отказываться? Нужен он или нет — это решает руководство и команда.

Не расстроюсь ли, если Зобнин обгонит меня по количеству матчей за "Спартак"? Да какая разница сколько матчей! Главное — какой КПД у футболиста. Я не берусь это обсуждать», — цитирует Гаврилова «Советский спорт».

31-летний игрок выступает за столичный клуб с 2016 года. В этом сезоне сыграл 19 матчей и забил один мяч.