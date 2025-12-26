Известный в прошлом защитник ЦСКА Олег Корнаухов считает, что назначение Василия Березуцкого главным тренером «Урала» из Екатеринбурга говорит о том, что клуб уже сейчас начинает думать о выходе и выступлении в РПЛ.

Василий Березуцкий globallookpress.com

«Это приглашение с прицелом на выход в РПЛ. Иначе бы не звали. У Березуцкого нет большого опыта самостоятельной работы, но он долго был в больших штабах — в ЦСКА, Китае, Нидерландах. Подкован он хорошо. "Урал" уверенно идет в зоне выхода РПЛ, но в последних трех матчах было поражение и две ничьи.

Руководство сделало выводы и поменяло тренера. Но не факт, что такие выводы не сделают и с Василием. Главная задача — уверенно выйти в РПЛ, а дальше будем разбираться. Березуцкий всегда работал на самом высоком уровне, но в Первой лиге — никогда. Со своими командами он решал самые высокие цели, а тут совсем другой уровень», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

43-летний Березуцкий возглавил «Урал» в декабре 2025 года после ухода Мирослава Ромащенко. Последним его место работы был азербайджанский «Сабах». Пока «Урал» с 41 очком после 21 матча идет на второй строчке в таблице Первой лиги.