Атакующий полузащитник Кенан Йылдыз хочет получить новый контракт, согласно которому он станет самым высокооплачиваемым футболистом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Кенан Йылдыз globallookpress.com

Сейчас 20-летний турок получает 1,7 млн евро в год и имеет контракт до 2029 года. «Ювентус» предложил ему новое соглашение с окладом 4-5 млн евро за сезон, но Йылдыз и его окружение настаивают, чтобы зарплата была не менее 6 млн евро.

Именно столько сейчас получает Джонатан Дэвид, который летом пришел в команду в качестве свободного агента. Также Кенан хочет, чтобы «старая синьора» подтвердила свои амбиции для борьбы за трофеи в Европе и Серии А.

Напомним, что об интересе к Йылдызу ранее заявляли «Реал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».