Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о будущем главного тренера московского «Динамо» Ролана Гусева после окончания нынешнего сезона.

Ролан Гусев — главный тренер «Динамо» М globallookpress.com

«Мой прогноз: Гусев при любых раскладах не останется главным в "Динамо" после этого сезона. Попасть в тройку — нереально. А ведь для "Динамо" перед стартом сезона эта была задача минимум.

Выиграть Кубок — хорошая задача, но и тут я не думаю, что возможный трофей или полуфинал турнира повлияет на будущее Ролана. Клуб просто забил на этот сезон и уже думает о будущем лете. Так бывает. Грустно, но бывает», — сказал Созин Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге московское «Динамо» занимает 10-е место в таблице с 21-м очком в активе.