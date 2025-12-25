Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился мыслями о предстоящей встрече против «Астон Виллы» в рамках 18-го тура АПЛ.

Энцо Мареска globallookpress.com

«Это будет очень сложная игра для нас, и нам придётся показать всё, на что мы способны, потому что "Астон Вилла" играет очень хорошо. У них чёткая игровая схема, и они очень организованы как с мячом, так и без него.

Они полны уверенности в себе, но мы играем дома и будем стараться набрать три очка, как всегда. Мы станем усердно работать и продолжать развиваться», — приводит слова Марески пресс-служба клуба.

Матч между командами состоится 27 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало матча — в 20:30 по Москве.