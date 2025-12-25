Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал вручение награды лучшего футболиста декабря голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Большая радость за Матвея! Еще месяц назад о нем никто не вспоминал во Франции. И то, что русский парень назван лучшим игроком лучшего клуба мира, только подчёркивает, что приглашение Матвея в такой большой клуб не было ошибкой, что тренеры "ПСЖ" в свое время сделали правильный выбор в сторону нашего талантливого голкипера.

Если учесть, что достижение Хельмута Дукадама 39‑летней давности (финал Кубка европейских чемпионов‑1986, в котором вратарь "Стяуа" отразил четыре пенальти от "Барселоны") вспоминают до сих пор, можно с уверенностью сказать, что даже когда Матвей выйдет на пенсию, люди во всем мире будут показывать на нашего голкипера и говорить: это тот самый русский футболист, который сотворил чудо в матче, где французы с бразильцами боролись за титул лучшего клуба мира», — сказал Кафанов «Матч ТВ».

В этом месяце Сафонов сыграл 4 матча за «ПСЖ» и помог своему клуб выиграть Межконтинентальный кубок ФИФА. Награду ему вручило издание Le Parisien.