Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.

Лусиано Гонду globallookpress.com

«Можно сказать, что два претендента обмениваются ключевыми игроками. Гонду, правда, сейчас не такой ключевой футболист в Зените, но для ЦСКА он может стать недостающим элементом. У ЦСКА на данный момент нет опасных нападающих. Если есть варианты замены Дивеева в защите и Гонду заиграет, то "армейцы" скорее от этого выиграют», — цитирует Геркуса «Советский спорт».

В текущем сезоне Дивеев принял участие в 19 матчах за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.

На счету Гонду 22 встречи за «Зенит», в которых форвард забил два мяча и отдал две голевые передачи.