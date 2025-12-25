Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.

Лусиано Гонду
Лусиано Гонду globallookpress.com

«Можно сказать, что два претендента обмениваются ключевыми игроками.  Гонду, правда, сейчас не такой ключевой футболист в Зените, но для ЦСКА он может стать недостающим элементом.  У ЦСКА на данный момент нет опасных нападающих.  Если есть варианты замены Дивеева в защите и Гонду заиграет, то "армейцы" скорее от этого выиграют», — цитирует Геркуса «Советский спорт».

В текущем сезоне Дивеев принял участие в 19 матчах за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.

На счету Гонду 22 встречи за «Зенит», в которых форвард забил два мяча и отдал две голевые передачи.