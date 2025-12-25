Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим продолжает верить в свою команду, несмотря на плохие результаты и потерю нескольких ведущих футболистов.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Я уверен, что мы можем выиграть любой матч. Конечно, у нас есть некоторые проблемы, но я верю в команду. Даже без многих игроков в данный момент я верю в команду и верю, что мы можем выиграть любой матч. Конечно, это сложнее, но, опять же, я верю в своих игроков, и, если мы будем действительно сосредоточены на игре, мы сможем победить», — цитирует Аморима сайт «МЮ».

После 17 туров манкунианцы идут 7-ми в таблице АПЛ с 26 очками. В следующем матче завтра, 26 декабря, они примут «Ньюкасл».