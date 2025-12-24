Бывший полузащитник «Баварии» Томас Мюллер, ныне выступающий за «Ванкувер Уайткэпс», высказался об игре Флориана Вирца в составе «Ливерпуля».

Флориан Вирц globallookpress.com

«Ему, безусловно, было бы легче адаптироваться к "Баварии" с точки зрения футбола, поскольку он остался бы в той же лиге. С другой стороны, ты постоянно находишься в центре внимания немецких СМИ, когда дела в "Баварии" идут не очень хорошо», — приводит слова Мюллера Sport Bild.

Напомним, что Вирц прошлым летом перебрался в «Ливерпуль» из «Байера». В текущем сезоне на его счету 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью результативными передачами.