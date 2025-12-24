Бывший форвард «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал назначение Ролана Гусева на пост главного тренера «бело-голубых».

Ролан Гусев
Ролан Гусев globallookpress.com

«Это аванс и шанс.  Не каждый такие шансы получает.  Для Гусева в "Динамо" наступает момент истины, насколько он сможет проявить себя за этот отрезок, который ему отведен.  Основания назначения были в том, что сезон потерян, борьба за самые высокие места сейчас не стоит в плане.  У него есть шанс побороться за Кубок.  Не стоит также забывать, что есть борьба за выживание, "Динамо", конечно, не находится совсем в опасной зоне, но представьте ситуацию: вы проигрываете одну‑две игры на старте весенней части чемпионата, ситуация может кардинально поменяться.  С другой стороны, руководители берут на себя ответственность.  Насколько мне известно, половина руководства была за Гусева, а другая половина за другого русского тренера, не буду говорить, за кого.  Руководство решило дать шанс Гусеву себя проявить, с учетом того, что в этом сезоне борьба за самые высокие места не планируется», — приводит слова Кирьякова «Матч ТВ».

48-летний Гусев является воспитанником бело-голубых, в тренерском штабе специалист работает с 2023 года.  После первой части сезона «Динамо» идет на девятой строчке с 21 баллом в активе.