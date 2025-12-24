Бывший форвард «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал назначение Ролана Гусева на пост главного тренера «бело-голубых».

Ролан Гусев globallookpress.com

«Это аванс и шанс. Не каждый такие шансы получает. Для Гусева в "Динамо" наступает момент истины, насколько он сможет проявить себя за этот отрезок, который ему отведен. Основания назначения были в том, что сезон потерян, борьба за самые высокие места сейчас не стоит в плане. У него есть шанс побороться за Кубок. Не стоит также забывать, что есть борьба за выживание, "Динамо", конечно, не находится совсем в опасной зоне, но представьте ситуацию: вы проигрываете одну‑две игры на старте весенней части чемпионата, ситуация может кардинально поменяться. С другой стороны, руководители берут на себя ответственность. Насколько мне известно, половина руководства была за Гусева, а другая половина за другого русского тренера, не буду говорить, за кого. Руководство решило дать шанс Гусеву себя проявить, с учетом того, что в этом сезоне борьба за самые высокие места не планируется», — приводит слова Кирьякова «Матч ТВ».

48-летний Гусев является воспитанником бело-голубых, в тренерском штабе специалист работает с 2023 года. После первой части сезона «Динамо» идет на девятой строчке с 21 баллом в активе.