атч первого тура группы F Кубка африканских наций между сборными Кот-д'Ивуара и Мозамбика состоится 24 декабря в 20:30 мск на «Стад де Марракеш».
Кот-д'Ивуар является действующим чемпионом КАН, поэтому команда находится в списке фаворитов турнира. В целом «слоны» побеждали в турнире три раза. В этом году они явно заинтересованы пойти на четвертый заход.
Мозамбик — скромная команда по меркам африканского континента. В группе является аутсайдером. Она ни разу в своей истории не побеждала команду Кот-д'Ивуара. Последняя игра завершилась поражением 0:3. Удастся ли номинальным хозяевам воспользоваться слабостью соперника?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.40.
- Букмекеры дают 1.30 на победу Кот-д'Ивуара и 12.4 на победу Мозамбика.
- Искусственный интеллект сделал ставку на победу Кот-д'Ивуара со счетом 2:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.