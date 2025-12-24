атч первого тура группы F Кубка африканских наций между сборными Кот-д'Ивуара и Мозамбика состоится 24 декабря в 20:30 мск на «Стад де Марракеш».

Кот-д'Ивуар является действующим чемпионом КАН, поэтому команда находится в списке фаворитов турнира. В целом «слоны» побеждали в турнире три раза. В этом году они явно заинтересованы пойти на четвертый заход.

Мозамбик — скромная команда по меркам африканского континента. В группе является аутсайдером. Она ни разу в своей истории не побеждала команду Кот-д'Ивуара. Последняя игра завершилась поражением 0:3. Удастся ли номинальным хозяевам воспользоваться слабостью соперника?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.40.

Букмекеры дают 1.30 на победу Кот-д'Ивуара и 12.4 на победу Мозамбика.

Искусственный интеллект сделал ставку на победу Кот-д'Ивуара со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Кот-д'Ивуар — Мозамбик смотрите на LiveCup.Run.

