прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.40

24 декабря в 1-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Кот-д'Ивуар и Мозамбик. Начало игры — в 20:30 мск.

Кот-д'Ивуар

Турнирное положение: Ивуарийцы без особых проблем вышли на Кубок африканских наций, заняв второе место в отборочной группе, набрав 12 очков.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв Оман (2:0).

До того команда проиграла Саудовской Аравии (0:1) и разгромила Кению (3:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Ивуарийцы выглядят неплохо, проиграв только в одной игре из семи последних.

Стоит также отметить, что команда с Берега Слоновой кости является действующим чемпионом и будет защищать свой титул, завоеванный двумя годами ранее.

Мозамбик

Турнирное положение: Команда из Юго-Восточной Африки также не испытала трудностей в отборе на континентальное первенство, заняв 2-е место, набрав 11 баллов.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив Анголе (1:4).

До того команда сыграла вничью с Чадом (2:2) и Марокко (0:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мозамбик в последних играх не блещет, да и никогда прежде команда не была топ-сборной на континенте.

Учитывая соперников по группе, где также будут сборные Камеруна и Габона, то команда из Юго-Восточной Африки будет аутсайдером группы.

Статистика для ставок

Мозамбик выиграл только один матч из пяти последних

Ивуарийцы пропустили только два гола во всех матчах текущего года

Кот-д'Ивуар еще ни разу не проигрывала Мозамбику

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Кот-д'Ивуар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.81.

Прогноз: Разница в классе между командами более, чем очевидна — ивуарийцам не составит труда уверенно победить гостей.

2.08 Фора Кот-д'Ивуара -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Кот-д'Ивуар — Мозамбик принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Фора Кот-д'Ивуара -1.5 за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.33 Кот-д'Ивуар забьет в двух таймах — Да Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч Кот-д'Ивуар — Мозамбик позволит вывести на карту выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: Кот-д'Ивуар забьет в двух таймах — Да за 2.33