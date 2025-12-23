Действующий чемпиона Португалии «Спортинг» сыграет в гостях у «Витории Гимарайнш» в матче 15-го тура португальской Примеры. Игра состоится 23 декабря в 23:45 мск.
«Витория» перед этим поединком не проигрывает уже 4 тура, в трех из которых хозяева одержали победу. С 21 очком в активе команда подобралась к топ-4 на расстояние в 5 пунктов и сегодня попытается сократить этот разрыв.
Сделать это будет нелегко. «Спортинг» помимо своего статуса чемпиона имеет хорошую статистику. В нынешнем сезоне «львы» имеют 11 побед и только одно поражение. В случае победы гости сократят разрыв с лидером до 5 пунктов, поэтому им сегодня очень нужны 3 очка. Сможет ли лучшая атака добить сегодня нужный результат?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.
- Коэффициенты букмекеров: 7.20 — победа «Витории», 4.65 — ничья, 1.43 — победа «Спортинга».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Витория Гимарайнш» — «Спортинг» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.