Действующий чемпиона Португалии «Спортинг» сыграет в гостях у «Витории Гимарайнш» в матче 15-го тура португальской Примеры. Игра состоится 23 декабря в 23:45 мск.

«Витория» перед этим поединком не проигрывает уже 4 тура, в трех из которых хозяева одержали победу. С 21 очком в активе команда подобралась к топ-4 на расстояние в 5 пунктов и сегодня попытается сократить этот разрыв.

Сделать это будет нелегко. «Спортинг» помимо своего статуса чемпиона имеет хорошую статистику. В нынешнем сезоне «львы» имеют 11 побед и только одно поражение. В случае победы гости сократят разрыв с лидером до 5 пунктов, поэтому им сегодня очень нужны 3 очка. Сможет ли лучшая атака добить сегодня нужный результат?

