прогноз на матч Примейры, ставка за 2.15

23 декабря в 15-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Витория Гимарайнш» и «Спортинг». Начало игры — в 23:45 мск.

«Витория Гимарайнш»

Турнирное положение: «Завоеватели» бьются за выход в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Витория Гимарайнш» на 5 очков отстает от первой четверки. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Завоеватели» уступили АФС (0:1).

До того команда сумела одолеть «Риу Аве» (1:0). А вот поединок с «Жил Висенте» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Витория Гимарайнш» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Завоеватели» ныне не преуспевают в плане результатов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем «Витория Гимарайнш» традиционно неудачно противостоит «Спортингу». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Завоеватели» постараются дать бой одному из грандов португальского футбола.

«Спортинг»

Турнирное положение: «Львы» привычно сражаются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Спортинг» на 5 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Львы» в овертайме одолели «Санта-Клару» (3:2).

До того команда учинила разгром АФС (6:0). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Баварии» (1:3).

При этом «Спортинг» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Педру Гонсалвеш — травмирован.

Состояние команды: «Львы» нынче выглядят прилично. Команда победила в 2 своих последних матчах, отличившись в них 9 забитыми мячами.

При этом «Спортинг» имеет весьма надежные тылы. Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч.

Продуктивный сезон выдает Луис Суарес. Форвард лиссабонцев уже успел наколотить 11 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Львы» намерены плотнее подтянуться к лидеру.

Статистика для ставок

«Львы» в среднем забивают чаще 2 голов за матч

«Завоеватели» уже 2 года не обыгрывают «Спортинг»

Лиссабонцы пропускают в среднем реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.84 и 1.85.

Прогноз: «Спортинг» способен прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости еще поднатореют в плане реализации, да и Луис Суарес явно скажет свое веское слово.

2.15 Фора «Спортинга» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Витория Гимарайнш» — «Спортинг» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Фора «Спортинга» -1.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.10 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Витория Гимарайнш» — «Спортинг» принесёт прибыль 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10