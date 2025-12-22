23 декабря в 15-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Витория Гимарайнш» и «Спортинг». Начало игры — в 23:45 мск.
«Витория Гимарайнш»
Турнирное положение: «Завоеватели» бьются за выход в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Витория Гимарайнш» на 5 очков отстает от первой четверки. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Завоеватели» уступили АФС (0:1).
До того команда сумела одолеть «Риу Аве» (1:0). А вот поединок с «Жил Висенте» завершился паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Витория Гимарайнш» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Завоеватели» ныне не преуспевают в плане результатов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Причем «Витория Гимарайнш» традиционно неудачно противостоит «Спортингу». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Завоеватели» постараются дать бой одному из грандов португальского футбола.
«Спортинг»
Турнирное положение: «Львы» привычно сражаются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Спортинг» на 5 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Львы» в овертайме одолели «Санта-Клару» (3:2).
До того команда учинила разгром АФС (6:0). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Баварии» (1:3).
При этом «Спортинг» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Педру Гонсалвеш — травмирован.
Состояние команды: «Львы» нынче выглядят прилично. Команда победила в 2 своих последних матчах, отличившись в них 9 забитыми мячами.
При этом «Спортинг» имеет весьма надежные тылы. Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч.
Продуктивный сезон выдает Луис Суарес. Форвард лиссабонцев уже успел наколотить 11 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Львы» намерены плотнее подтянуться к лидеру.
Статистика для ставок
- «Львы» в среднем забивают чаще 2 голов за матч
- «Завоеватели» уже 2 года не обыгрывают «Спортинг»
- Лиссабонцы пропускают в среднем реже одного мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.84 и 1.85.
Прогноз: «Спортинг» способен прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости еще поднатореют в плане реализации, да и Луис Суарес явно скажет свое веское слово.
Ставка: Фора «Спортинга» -1.5 за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.10