Полузащитник Эдуард Сперцян стал лучшим игроком «Краснодара» по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), как сообщает пресс-служба клуба.
Сперцян набрал 43,67% голосов в голосовании, оставив позади нападающего Джона Кордобу (21,76%) и голкипера Станислава Агкацева (9,7%).
За первую половину сезона 25-летний армянский футболист забил восемь голов и сделал 12 результативных передач в 18 матчах. Полузащитник помог «Краснодару» уйти на зимнюю паузу лидиром в турнирной таблице с 40 очками после 18 туров РПЛ.