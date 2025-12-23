За первую половину сезона 25-летний армянский футболист забил восемь голов и сделал 12 результативных передач в 18 матчах. Полузащитник помог «Краснодару» уйти на зимнюю паузу лидиром в турнирной таблице с 40 очками после 18 туров РПЛ.

Сперцян набрал 43,67% голосов в голосовании, оставив позади нападающего Джона Кордобу (21,76%) и голкипера Станислава Агкацева (9,7%).

Полузащитник Эдуард Сперцян стал лучшим игроком «Краснодара» по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), как сообщает пресс-служба клуба.

Футбол•Сегодня 16:21 Александр Мостовой: Футбол — не наука, здесь давно всё придумано

Футбол•20/12/2025 18:09 Пора на повышение: Боселли попал на радары ЦСКА и «Краснодара»

Футбол•20/12/2025 09:18 Кто на страже парижан: Сафонов ценой руки пробивается в состав «ПСЖ»

Футбол•18/12/2025 19:20 От застоя к перестройке: почему «Рубин» рискнул и уволил Рахимова

Футбол•18/12/2025 10:03 Большое переселение. Легионеры «Зенита» подыскивают себе теплое местечко

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 15:37 Марокко хочет стать новой футбольной сверхдержавой. Вот почему этот путь будет непростым

Футбол•Сегодня 15:06 Капитан вне игры: почему травма Фернандеша — худший сценарий для «Манчестер Юнайтед»

Футбол•Сегодня 10:33 Неспокойный «Реал», удивительный «Эспаньол» и гениальный Педри: промежуточные итоги сезона в Ла Лиге

Футбол•Вчера 22:34 Трансферный дайджест. 16 — 22 декабря

Футбол•Вчера 17:31 От диких запоев 90-х до скрытых проблем современности: как английский футбол борется с алкоголем

Выбор читателей

Футбол•17/12/2025 09:00 Борис Игнатьев: Российские футболисты этого поколения одинаковые, как грибы

Бои•17/12/2025 12:03 5 самых громких реваншей UFC, которые могут состояться в 2026 году

Футбол•17/12/2025 14:40 На грани провала: Бразилия и еще четыре сборные, которые могут стать главным разочарованием ЧМ‑2026

Самое интересное

Футбол•05/12/2025 18:51 Возвращение художника: как смена тренера спасла карьеру Головина в «Монако»

Футбол•04/12/2025 13:15 Затмил Ямаля и восхитил Анчелотти: почему в «Челси» уверены, что Эстеван — будущий король футбола

Футбол•03/12/2025 18:06 Восхождение Игора Тиаго: новый бомбардир «Брентфорда» бросает вызов Холанну и мечтает о ЧМ-2026

Футбол•03/12/2025 14:59 Ширер больше не первый: как Холанн быстрее всех забил сотню голов в АПЛ