Полузащитник Эдуард Сперцян стал лучшим игроком «Краснодара» по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), как сообщает пресс-служба клуба.

Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян globallookpress.com

Сперцян набрал 43,67% голосов в голосовании, оставив позади нападающего Джона Кордобу (21,76%) и голкипера Станислава Агкацева (9,7%).

За первую половину сезона 25-летний армянский футболист забил восемь голов и сделал 12 результативных передач в 18 матчах.  Полузащитник помог «Краснодару» уйти на зимнюю паузу лидиром в турнирной таблице с 40 очками после 18 туров РПЛ.