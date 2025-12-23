Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал назначение Ролана Гусева на аналогичный пост в столичном клубе.

Ролан Гусев
Ролан Гусев globallookpress.com

«Других вариантов не было, поэтому остановились на нем.  Надо подождать возобновления чемпионата и ждать итоговых результатов.  Ролан уже дважды был исполняющим обязанности.  В первый раз у него вроде получилось, во второй не очень всё было, но и календарь был труднее.  Наверное, шанс свой он заслужил», — цитирует Силкина «Матч ТВ».

48-летний Гусев является воспитанником бело-голубых, в тренерском штабе специалист работает с 2023 года.  После первой части сезона «Динамо» идет на девятой строчке с 21 баллом в активе.