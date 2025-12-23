Экс-игрок и тренер «Динамо» Сергей Силкин высказал свое мнение по поводу утверждения Ролана Гусева главным тренером бело-голубых.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Это назначение — очередной аванс в адрес Ролана Гусева. Но решение все-таки правильное, так как он воспитанник "Динамо". Главное, чтобы игроки поверили в него как в главного тренера», — сказал Силкин «СЭ».

Сегодня, 23 декабря, руководство «Динамо» назначила 48-летнего Гусева главным тренером до конца сезона. Ранее он был исполняющим обязанности после отставки Валерия Карпина.

После первой части сезона бело-голубые идут на 10-й строчке в таблице РПЛ с 21 очком.