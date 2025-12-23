Нападающий мадридского «Атлетико» Александр Серлот может сменить клуб в ближайшее зимнее трансферное окно. Норвежским форвардом активно интересуется турецкий «Фенербахче», сообщил портал beIN Sports.

Александр Серлот globallookpress.com

Как отмечает источник, Серлот готов рассмотреть переход в турецкий клуб и запросил годовую зарплату в размере 12 миллионов евро. Отношения между форвардом и главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне напряженные из-за ограниченного количества игрового времени. Серлот уже обратился к своим агентам с просьбой найти ему новый клуб.

В текущем сезоне 30-летний футболист сыграл 22 матча во всех турнирах, забив пять голов и отдав одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что клубы английской Премьер-лиги также проявляли интерес к Серлоту еще с прошлого трансферного окна.