Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин прокомментировал назначение Ролана Гусева на аналогичный пост в столичном клубе.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Я поддерживаю и с большим удовольствием принимаю это решение. Это хорошее решение, потому что Гусев — человек своих кровей, он начинал в "Динамо", у него хорошее отношение с болельщиками, он хорошо знает клуб. Он достаточно опытен, прошел и юношеский футбол, и взрослый, уже заменял главного тренера. Удачи ему и успехов! Я не вижу никаких вариантов, чтобы этого успеха не было. Во‑первых, хороший состав сохранился, во‑вторых, болельщики и руководители будут его поддерживать. Гусев обречен на успех в "Динамо", он должен что‑нибудь выиграть с клубом, Кубок — в обязательном порядке», — цитирует Семина «Матч ТВ».

48-летний Гусев является воспитанником бело-голубых, в тренерском штабе специалист работает с 2023 года. После первой части сезона «Динамо» идет на девятой строчке с 21 баллом в активе.