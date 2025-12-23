Знаменитый комментатор Геннадий Орлов считает, что в казанском «Рубине» есть защитник, который способен усилить «Зенит».

Илья Рожков globallookpress.com

«У "Рубина" очень хороший защитник Илья Рожков. Им интересовались топ-клубы из Москвы? Я бы и "Зениту" предложил купить Рожкова, если уж они хотят покупать кого-то», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Сейчас Рожкову 20 лет, он способен играть левого и центрального защитника. В этом сезоне он провел 20 матчей за «Рубин» и сделал 2 голевые передачи. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в € 5 млн.