«Ливерпуль» активно ищет усиления в атаке после травмы нападающего Александра Исака, сообщает Caught Offside.

Игорь Тьяго globallookpress.com

Клуб проявляет интерес к форварду «Брентфорда» Игору Тьяго, который соответствует стилю игры, предпочитаемому Арне Слотом. Однако «Брентфорд» не готов расстаться с 24-летним игроком зимой, если не получит крайне выгодное предложение.

Основной целью «Ливерпуля» остается вингер «Борнмута» Антуан Семеньо. Интерес к нему проявлялся еще до травмы Исака, и эта цель остается приоритетной для клуба.

Кроме того, не исключено, что полузащитник Флориан Вирц станет более активным в атаке. Слот может использовать немецкого хавбека на позиции ложной девятки, что добавит вариативности в атакующие действия команды.