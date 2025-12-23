В первом туре группового этапа Кубка Африки 2025 года состоялся матч между Демократической Республикой Конго и Бенином. Победу со счетом 1:0 одержала сборная Демократической Республики Конго.
На 16-й минуте матча нападающий «Спартака» Тео Бонгонда оформил победный гол для своей национальной команды.
Результат матча
ДР КонгоКубок африканских наций. Группа D1:0БенинПорто-Ново
1:0 Тео Бонгонда 16' 2:0 Седрик Бакамбу 47'
ДР Конго: Лионель Мпаси-Нзау, Аарон Ван-Биссака, Шансель Мбемба, Аксель Туанзебе, Артур Масуаку (Жорис Кайембе 68'), Эдо Кайембе (Ngal'ayel Mukau 55'), Самуэль Мутуссами, Ноа Садики, Тео Бонгонда (Мешак Элиа 68'), Натанаэль Мбюкю (Fiston Mayele 85'), Седрик Бакамбу (Чипенга Брайан Кибамбе 85')
Бенин: Оливье Вердон, Жодель Доссу (Romaric Amoussou 63'), Тосин Айегун (Olatoundji Tessilimi 90'), Dokou Dodo, Rodolfo Aloko, Hassane Imourane, Sessi D'Almeida (Attidjikou Samadou 83'), Tamimou Ouorou, Yohan Roche, Rachid Moumini, Saturnin Allagbe
Жёлтые карточки: Самуэль Мутуссами 20', Эдо Кайембе 36', Седрик Бакамбу 64' — Жодель Доссу 52', Romaric Amoussou 72', Rachid Moumini 77'
Сборные из Демократической Республики Конго и Бенина выступают в группе D вместе с Ботсваной и Сенегалом. Кубок Африки 2025 года принимает Марокко. В турнире участвуют 24 сборные, соревнования завершатся 18 января.