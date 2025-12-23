В первом туре группового этапа Кубка Африки 2025 года состоялся матч между Демократической Республикой Конго и Бенином. Победу со счетом 1:0 одержала сборная Демократической Республики Конго.

На 16-й минуте матча нападающий «Спартака» Тео Бонгонда оформил победный гол для своей национальной команды.

Результат матча

ДР Конго Кубок африканских наций. Группа D 1:0 Бенин Порто-Ново

1:0 Тео Бонгонда 16' 2:0 Седрик Бакамбу 47'

ДР Конго: Лионель Мпаси-Нзау, Аарон Ван-Биссака, Шансель Мбемба, Аксель Туанзебе, Артур Масуаку ( Жорис Кайембе 68' ), Эдо Кайембе ( Ngal'ayel Mukau 55' ), Самуэль Мутуссами, Ноа Садики, Тео Бонгонда ( Мешак Элиа 68' ), Натанаэль Мбюкю ( Fiston Mayele 85' ), Седрик Бакамбу ( Чипенга Брайан Кибамбе 85' )

Бенин: Оливье Вердон, Жодель Доссу ( Romaric Amoussou 63' ), Тосин Айегун ( Olatoundji Tessilimi 90' ), Dokou Dodo, Rodolfo Aloko, Hassane Imourane, Sessi D'Almeida ( Attidjikou Samadou 83' ), Tamimou Ouorou, Yohan Roche, Rachid Moumini, Saturnin Allagbe

Жёлтые карточки: Самуэль Мутуссами 20', Эдо Кайембе 36', Седрик Бакамбу 64' — Жодель Доссу 52', Romaric Amoussou 72', Rachid Moumini 77'