Во вторник, 23 декабря, «Фенербахче» примет «Бешикташ» в рамках 1-го тура Кубка Турции. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры
20 сек.

08' В среднем темпе начинается игра, соперники не спешат раскрываться.

06' Позиционная атака «Фенербахче», пока мяч в середине поля контролируется.

04' Первая атака «Фенербахче», но обостряющий пас Актюркоглу в штрафную «Бешикташа» получился не точным.

02' Активное начало от «Бешикташа», удар Юрасека с линии штрафной «Фенербахче», мяч мимо створа ворот полетел.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Фенербахче».

До матча

20:28 Команды появились на поле, скоро матч начнётся!

20:20 Главным судьей матча будет Огузхан Чакир.

20:10 Матч пройдёт на стадионе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, вмещающем 50 530 зрителей.

Стартовые составы команд

«Фенербахче»: Четин, Мюлдюр, Шкриньяр, Остарвольде, Меркан, Юксек, Элмаз, Шиманский, Асенсио, Айдын, Актюркоглу.

«Бешикташ»: Дестаноглу, Саздагы, Джало, Топчу, Юрасек, Кёкчу, Учан, Рашица, Черный, Шахин, Абрахам.

«Фенербахче»

«Желтые канарейки» сражаются за чемпионский титул.  Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.  При этом «Фенербахче» имеет поровну очков с «Галатасараем».  А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.  Свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Желтые канарейки» одолели «Эюпспор» (3:0).  До того команда устроила разгром «Коньяспору» (4:0).  Плюс поединок с «Бранном» завершился уверенным успехом (4:0).  Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы.  В этих поединках «Фенербахче» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 2.

«Желтые канарейки» находятся на подъеме.  Команда не пропускает 3 матча кряду.  Причем «Фенербахче» традиционно удачно противостоит «Бешикташу».  В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при двух поражениях.  Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Желтые канарейки» намерены начать турнир продуктивно.

«Бешикташ»

«Черные орлы» пока не блещут результатами.  Команда ныне пребывает на 5 месте турнирной таблицы Суперлиги.  Причем «Бешикташ» на 6 зачетных пунктов отстает от 3 позиции.  При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.  Предыдущий поединок команда провела удачно.  «Бешикташ» одолел «Ризеспор» (1:0).  До того команда подписала мировую с «Трабзонспором» (3:3).  А вот чуть ранее она не смогла одолеть «Газиантеп» (2:2).  При этом «Бешикташ» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

«Черные орлы» в последних поединках смотрелись не столь выгодно.  Команда все никак не обретет надлежащую стабильность.  При этом «Бешикташ» имеет проблемы с надежностью тылов.  Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.  В кадровом плане у команды относительный порядок.  Да и Тэмми Абрахам настрелял уже 7 мячей в текущем чемпионате Турции.  Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  «Черные орлы» намерены поймать оппонента на контратаках.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках турецкой Суперлиги.  Оба раза победил «Бешикташ» с одинаковым счётом 1:0.  В нынешнем сезоне, соперники успели провести одну встречу в рамках Суперлиги, 2 ноября, «Фенербахче» победил на выезде со счётом 2:3.

За всю историю команды сыграли 168 матчей.  В 60 играх победил «Фенербахче», в 57 «Бешикташ», оставшийся 51 матч завершился вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10