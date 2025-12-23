Во вторник, 23 декабря, «Фенербахче» примет «Бешикташ» в рамках 1-го тура Кубка Турции. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

08' В среднем темпе начинается игра, соперники не спешат раскрываться.

06' Позиционная атака «Фенербахче», пока мяч в середине поля контролируется.

04' Первая атака «Фенербахче», но обостряющий пас Актюркоглу в штрафную «Бешикташа» получился не точным.

02' Активное начало от «Бешикташа», удар Юрасека с линии штрафной «Фенербахче», мяч мимо створа ворот полетел.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Фенербахче».

20:28 Команды появились на поле, скоро матч начнётся!

20:20 Главным судьей матча будет Огузхан Чакир.

20:10 Матч пройдёт на стадионе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, вмещающем 50 530 зрителей.

Стартовые составы команд

«Фенербахче»: Четин, Мюлдюр, Шкриньяр, Остарвольде, Меркан, Юксек, Элмаз, Шиманский, Асенсио, Айдын, Актюркоглу.

«Бешикташ»: Дестаноглу, Саздагы, Джало, Топчу, Юрасек, Кёкчу, Учан, Рашица, Черный, Шахин, Абрахам.

«Фенербахче»

«Желтые канарейки» сражаются за чемпионский титул. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы. При этом «Фенербахче» имеет поровну очков с «Галатасараем». А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Желтые канарейки» одолели «Эюпспор» (3:0). До того команда устроила разгром «Коньяспору» (4:0). Плюс поединок с «Бранном» завершился уверенным успехом (4:0). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Фенербахче» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 2.

«Желтые канарейки» находятся на подъеме. Команда не пропускает 3 матча кряду. Причем «Фенербахче» традиционно удачно противостоит «Бешикташу». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при двух поражениях. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Желтые канарейки» намерены начать турнир продуктивно.

«Бешикташ»

«Черные орлы» пока не блещут результатами. Команда ныне пребывает на 5 месте турнирной таблицы Суперлиги. Причем «Бешикташ» на 6 зачетных пунктов отстает от 3 позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч. Предыдущий поединок команда провела удачно. «Бешикташ» одолел «Ризеспор» (1:0). До того команда подписала мировую с «Трабзонспором» (3:3). А вот чуть ранее она не смогла одолеть «Газиантеп» (2:2). При этом «Бешикташ» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

«Черные орлы» в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Команда все никак не обретет надлежащую стабильность. При этом «Бешикташ» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч. В кадровом плане у команды относительный порядок. Да и Тэмми Абрахам настрелял уже 7 мячей в текущем чемпионате Турции. Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Черные орлы» намерены поймать оппонента на контратаках.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках турецкой Суперлиги. Оба раза победил «Бешикташ» с одинаковым счётом 1:0. В нынешнем сезоне, соперники успели провести одну встречу в рамках Суперлиги, 2 ноября, «Фенербахче» победил на выезде со счётом 2:3.

За всю историю команды сыграли 168 матчей. В 60 играх победил «Фенербахче», в 57 «Бешикташ», оставшийся 51 матч завершился вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10