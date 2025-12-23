Контракт Семеньо включает пункт об отступных в размере 65 миллионов фунтов, который начнет действовать с 1 января. В текущем сезоне Антуан Семеньо забил восемь голов и отдал три результативные передачи в 16 матчах Английской Премьер-лиги.

Лондонский клуб изучает детали потенциальной сделки и является одним из нескольких заинтересованных клубов. Помимо «Челси», Семеньо также привлекает внимание «Манчестер Юнайтед» , «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» .

«Челси» проявляет интерес к вингеру «Борнмута» Антуану Семеньо и запросил информацию о возможных условиях его перехода, сообщает Sky Sports.

1.92

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставка Выйдет ли «Арсенал» в полуфинал Кубка Лиги?

Футбол•Сегодня 15:06 Капитан вне игры: почему травма Фернандеша — худший сценарий для «Манчестер Юнайтед»

Футбол•Сегодня 10:33 Неспокойный «Реал», удивительный «Эспаньол» и гениальный Педри: промежуточные итоги сезона в Ла Лиге

Футбол•Вчера 22:34 Трансферный дайджест. 16 — 22 декабря

Футбол•Вчера 17:31 От диких запоев 90-х до скрытых проблем современности: как английский футбол борется с алкоголем

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 15:37 Марокко хочет стать новой футбольной сверхдержавой. Вот почему этот путь будет непростым

Футбол•Вчера 12:38 Переломный момент: что ждет союз Артеты и «Арсенала» после шести лет вместе

Футбол•Вчера 11:30 Мюнхенский ренессанс: как «Бавария» восстановила гегемонию в Бундеслиге

Футбол•Вчера 10:18 Рождественская иллюзия: почему лидерство «Арсенала» ничего не гарантирует

Футбол•21/12/2025 15:20 Пропущенный звонок от Клоппа, дебют за Кот‑д’Ивуар и ценник в €100 млн: кто такой Ян Дьоманде

Выбор читателей

Самое интересное

Футбол•27/11/2025 16:01 Двойные стандарты ФИФА: Роналду сыграет на ЧМ‑2026 несмотря на дисквалификацию?

Прочие•27/11/2025 12:19 Виват, Императрица! Елизавета Туктамышева завершила карьеру

Футбол•27/11/2025 10:20 Главный триумф. Абидаль, Гутьеррес, Роббен и еще четыре игрока, победивших болезнь

Игры•26/11/2025 19:49 FC 26: насколько оправданы жесткие оценки футсима?