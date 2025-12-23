«Челси» проявляет интерес к вингеру «Борнмута» Антуану Семеньо и запросил информацию о возможных условиях его перехода, сообщает Sky Sports.
Лондонский клуб изучает детали потенциальной сделки и является одним из нескольких заинтересованных клубов. Помимо «Челси», Семеньо также привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».
Контракт Семеньо включает пункт об отступных в размере 65 миллионов фунтов, который начнет действовать с 1 января. В текущем сезоне Антуан Семеньо забил восемь голов и отдал три результативные передачи в 16 матчах Английской Премьер-лиги.