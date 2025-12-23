«Челси» проявляет интерес к вингеру «Борнмута» Антуану Семеньо и запросил информацию о возможных условиях его перехода, сообщает Sky Sports.

Антуан Семеньо
Антуан Семеньо globallookpress.com

Лондонский клуб изучает детали потенциальной сделки и является одним из нескольких заинтересованных клубов.  Помимо «Челси», Семеньо также привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Контракт Семеньо включает пункт об отступных в размере 65 миллионов фунтов, который начнет действовать с 1 января.  В текущем сезоне Антуан Семеньо забил восемь голов и отдал три результативные передачи в 16 матчах Английской Премьер-лиги.