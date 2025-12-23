Агент полузащитника Дмитрия Баринова, Владимир Кузьмичев, сообщил, что ЦСКА и «Локомотив» обсуждают возможность перехода игрока.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

На сегодняшний день клубы в переговорах. Мы сейчас говорим про зимний трансфер. Клубы вступили в переговоры, уже обмениваются документами. Соответственно, надо чуть-чуть подождать, — сказал Кузьмичев на подкасте на YouTube-канале «Это футбол, брат! ».

Ранее издание «СЭ» сообщило, что «Локомотив» отказался продать полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА зимой за сумму около 0,5 миллиона евро. Контракт футболиста с клубом истекает летом следующего года.

Баринов защищает цвета «Локомотива» с 2015 года и в сезоне 2025/26 провел 24 игры во всех турнирах, забив три гола и отдав семь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет девять миллионов евро.

На момент зимней паузы «Локомотив» занимает третье место в чемпионате России, набрав 37 очков в 18 матчах.