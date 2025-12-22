Знаменитый комментатор Геннадий Орлов имеет очень высокое мнение о наставнике «Балтики» Андрее Талалаеве и по степени влияния его на игру считает, что он похож на великого Валерия Лобановского.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Сейчас футболисты в нынешнем составе "Балтики" — это винтики одного механизма, которые можно заменить друг на друга. Хотя немножко им обидно, если мы их винтиками назовём. Всё-таки они люди. Но это нормально: есть тренерские команды. Вот все команды в "Манчестер Сити" — они все тренерские, команды Пепа Гвардиолы. И они не стесняются этого — он руководит и у него настолько сильная харизма! Тренер — главная фигура.

И вот у Талалаева тренерская команда. Игроков "Балтики" же никто не знал. Вот кто знал этого Максима Петрова? И вот прошло полгода, а его уже за 100 млн рублей "Локо" покупает. Это говорит о том, что Талалаев раскрывает людей. Дай бог ему здоровья, он очень хороший парень. Я его сравниваю с Лобановским», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

После первой части сезона «Балтика» идет пятой в таблице РПЛ с 35 очками. В прошлом году команда выступала в Первой лиге.