Бывший футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов высказался относительно того, что «Спартак» и «Динамо» продолжают поиски главных тренеров.

Вадим Романов globallookpress.com

«Не могут выбрать. В любом случае идут разговоры, и если бы они понимали, что главным тренером должен быть Гусев и Романов, то давно бы уже объявили об этом. Значит, пока руководство не готово назвать тренера, который приедет к ним. Много деталей и нюансов, но если есть из кого выбирать — пожалуйста, есть Гусев и Романов», — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».

Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» сейчас является Вадим Романов, а аналогичную должность в «Динамо» занимает Ролан Гусев.