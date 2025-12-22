Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об игре «красных дьяволов» в текущем сезоне.

Рой Кин globallookpress.com

«В команде слишком много футболистов, которые делают недостаточно. Это не только Диогу Далот. "Манчестер Юнайтед" пропустил шесть голов в двух матчах. О каких шансах можно говорить?

В футболе есть и некрасивая его часть. Есть и другие стороны, но нужно уметь играть некрасиво. Так поступают лучшие команды. Можно победить, играя некрасиво. Нужно найти способ это сделать.

"Манчестер Юнайтед" — одна из худших команд АПЛ по игре без мяча. С мячом они хороши, но значение имеет то, что ты делаешь без мяча.

"Манчестер Юнайтед" халтурит, слишком рискует, и я рад, что их за это наказывают. Мне нравится, когда наказывают команды, которые рискуют и подводят партнеров по команде и болельщиков», — цитирует Кина Sky Sports.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» с 26 очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.