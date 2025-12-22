Центральный защитник Кирилл Гоцук в ближайшее время заключит контракт с московским «Торпедо», сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым», одного из главных специалистов по Первой лиге.

Кирилл Гоцук globallookpress.com

«Гоцук — почти в "Торпедо". Зафиналиваю тему с Кириллом Гоцуком. Как и анонсировал, 33-летний защитник-башня переходит в столичный клуб. Он уже разорвал контракт с турецким "Сериком", вернулся в Россию и прошел УМО для "Торпедо".

Контракт заключат на следующей неделе. На полтора года. Сейчас добивают нюансы. Зарплата Гоцука составит немногим меньше полтора ляма. Возвращению харизматичного гренадёра в ЛЛМ очень рад. Он добавит шарма турниру», — сказано в источнике.

Последним клубом Гоцука был турецкий «Серик Беледиеспор», с которым защитник недавно разорвал соглашение. В России он известен по выступлениям в составе «Авангарда», «Крыльев Советов» и «Пари НН».