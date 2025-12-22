Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард считает, что нынешний наставник мерсисайдцев Арне Слот должен продолжить работу в клубе, несмотря на временные трудности в этом сезоне.

Арне Слот globallookpress.com

«Не хочу, чтобы Слот потерял эту работу. Я хочу, чтобы он исправил сложившуюся ситуацию, изменил все к лучшему и сделал "Ливерпуль" великим. Четыре или пять месяцев назад, когда "Ливерпуль" стал чемпионом Англии, я носился по всему городу от радости», — цитирует Джеррарда издание The Anfield Buzz.

Голландец возглавил «Ливерпуль» перед началом прошлого сезона и с ходу завоевал победу в АПЛ. Сейчас клуб идет пятым после 17 туров с 29 очками и отстает от лидера «Арсенала» на 10 очков.