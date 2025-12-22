Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о нападающем команды Гарри Кейне.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Если бы мне нужно было описать Гарри Кейна тремя словами, я бы ответил: голы, голы, голы.

Нам невероятно повезло видеть его каждый день в "Баварии". Трех слов недостаточно, но если бы мне пришлось сузить описание: приземленный; игрок мирового класса; футболист, способный изменить ход игры — и все это действует на всех уровнях», — цитирует Эберля Goal.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 32-летний Кейн принял участие в 15 матчах, в которых забил 19 мячей и сделал три результативные передачи.