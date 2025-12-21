Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли высказался о нынешнем состоянии полузащитника команды Поля Погба.

Поль Погба globallookpress.com

«То, что он вернулся после того, что произошло, и снова играет, уже впечатляет. Но прямо сейчас я не могу заглянуть в будущее. Он работает, и мы поддерживаем его.

Я понимаю беспокойство, но не могу беспокоиться по этому поводу. Я руковожу командой, и Поль — часть того, что я хочу создать, как только он будет готов помочь нам», — цитирует Поконьоли Goal.

В текущем сезоне Лиги 1 Погба провел только три матча и не смог отметиться результативными действиями.