Завершились шесть матчей 1/32 финала Кубка Франции.

В одной из встреч «Ренн» разгромил «Ле-Сабль» со счетом 3:0.

У хозяев дублем отметился Брил Эмболо, отличившись на 69-й и 80-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Кентен Мерлен на 84-й минуте.

Статистика матча 7 Удары в створ 1 15 Удары мимо 2 67 Владение мячом 33 19 Угловые удары 3 3 Офсайды 2 18 Фолы 7

В параллельном матче «Гавр» уступил «Амьену» со счетом 0:2.

В составе гостей голы записали на свой счет Ильес Амаш на 11-й минуте и Килиан Каибу на 30-й минуте.

После этих противостояний «Ренн» и «Амьен» пробились в 1/16 финала Кубка Франции, а «Ле-Сабль» и «Гавр» завершили свое выступление на турнире.

«Бассен д'Аркашон» — «О Лион» 0:1

«Орлеан» — «Дьепп» 3:0

«Ле-Пюи Фут 43» — «Бордо» 1:0

«Монтрей» — «Шовиньи» 2:1