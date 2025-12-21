Завершились шесть матчей 1/32 финала Кубка Франции.
В одной из встреч «Ренн» разгромил «Ле-Сабль» со счетом 3:0.
У хозяев дублем отметился Брил Эмболо, отличившись на 69-й и 80-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Кентен Мерлен на 84-й минуте.
В параллельном матче «Гавр» уступил «Амьену» со счетом 0:2.
В составе гостей голы записали на свой счет Ильес Амаш на 11-й минуте и Килиан Каибу на 30-й минуте.
После этих противостояний «Ренн» и «Амьен» пробились в 1/16 финала Кубка Франции, а «Ле-Сабль» и «Гавр» завершили свое выступление на турнире.
«Бассен д'Аркашон» — «О Лион» 0:1
«Орлеан» — «Дьепп» 3:0
«Ле-Пюи Фут 43» — «Бордо» 1:0
«Монтрей» — «Шовиньи» 2:1