Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о том, кто из футболистов смог добиться самого большого прогресса в текущем сезоне РПЛ.

Денис Глушаков globallookpress.com

«Матвей Кисляк, тот же Александр Руденко, Дмитрий Воробьев из "Локомотива". Ну понятно, что Алексей Батраков. Очень сложно одного кого-то выделять, очень много молодых заиграло. Шаг сделали, но мы не видим их на международном уровне и на международных аренах. Я имею ввиду что приехали какие-нибудь чилийцы или другие какие-то сборные более серьёзные и мы уже не так ярко играем», — сказал Глушаков в видео в своём телеграм-канале.

Напомним, что в настоящий момент лидером РПЛ является «Краснодар», в тройку сильнейших также входят «Зенит» и «Локомотив».