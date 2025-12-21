В матче 17-го тура испанской Примеры «Атлетико» на выезде разгромил «Жирону» со счетом 3:0.

Антуан Гризманн globallookpress.com

На 13-й минуте счет в игре открыл Коке, на 38-й минуте упрочил преимущество мадридцев Конор Галлахер, а на 92-й минуте Антуан Гризманн установил окончательный результат на табло.

Результат матча Жирона Жирона 0:3 Атлетико Мадрид 0:1 Коке 13' 0:2 Конор Галлахер 38' 0:3 Антуан Гризманн 90+2' Жирона: Пауло Гассанига, Алехандро Франсес ( Хьюго Ринкон 61' ), Витор Рейс, Дейли Блинд, Алекс Морено, Арнау Мартинес ( Бриан Хиль 61' ), Виктор Цыганков ( Тома Лемар 71' ), Аксель Витсель, Иван Мартин ( Джон Солис 71' ), Хоэль Рока ( Ясер Асприлья 46' ), Владислав Ванат Атлетико: Ян Облак, Маттео Руджери, Давид Ганцко, Марк Пубиль, Пабло Барриос, Коке, Маркос Льоренте ( Антуан Гризманн 78' ), Хулиан Альварес ( Робен Ле Норман 77' ), Александр Сёрлот ( Джакомо Распадори 82' ), Николас Гонсалес ( Конор Галлахер 28' ), Джулиано Симеоне Жёлтые карточки: Арнау Мартинес 57' (Жирона), Тома Лемар 84' (Жирона)

Статистика матча 2 Удары в створ 6 2 Удары мимо 5 51 Владение мячом 49 3 Угловые удары 4 4 Офсайды 3 7 Фолы 14

В активе «Атлетико» теперь стало 37 очков. Мадридцы занимают третье место в турнирной таблице. «Жирона» с 15 баллами идет 18-й.