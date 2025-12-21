В матче 17-го тура испанской Примеры «Атлетико» на выезде разгромил «Жирону» со счетом 3:0.
На 13-й минуте счет в игре открыл Коке, на 38-й минуте упрочил преимущество мадридцев Конор Галлахер, а на 92-й минуте Антуан Гризманн установил окончательный результат на табло.
Результат матча
ЖиронаЖирона0:3АтлетикоМадрид
0:1 Коке 13' 0:2 Конор Галлахер 38' 0:3 Антуан Гризманн 90+2'
Жирона: Пауло Гассанига, Алехандро Франсес (Хьюго Ринкон 61'), Витор Рейс, Дейли Блинд, Алекс Морено, Арнау Мартинес (Бриан Хиль 61'), Виктор Цыганков (Тома Лемар 71'), Аксель Витсель, Иван Мартин (Джон Солис 71'), Хоэль Рока (Ясер Асприлья 46'), Владислав Ванат
Атлетико: Ян Облак, Маттео Руджери, Давид Ганцко, Марк Пубиль, Пабло Барриос, Коке, Маркос Льоренте (Антуан Гризманн 78'), Хулиан Альварес (Робен Ле Норман 77'), Александр Сёрлот (Джакомо Распадори 82'), Николас Гонсалес (Конор Галлахер 28'), Джулиано Симеоне
Жёлтые карточки: Арнау Мартинес 57' (Жирона), Тома Лемар 84' (Жирона)
В активе «Атлетико» теперь стало 37 очков. Мадридцы занимают третье место в турнирной таблице. «Жирона» с 15 баллами идет 18-й.