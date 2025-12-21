В 17-м туре испанской Примеры «Жирона» примет мадридский «Атлетико». Матч будет проходить на стадионе «Монтивилли» 21 декабря. Начало в 16:00 мск.
«Жирона» окрылена победой над «Реал Сосьедадом» в прошлом туре. Она стала третьей в сезоне для хозяев. Теперь команда находится в одном пункте от спасительной 17-й позиции, поэтому сегодня жирондинцы попытаются сотворить сенсацию и покинуть зону вылета.
«Атлетико» при любом раскладе останется в топ-4, но это не значит, что «матрасники» сегодня сыграют спустя рукава. Команда Симеоне только прервала свою серию поражений в Примере, обыграв «Валенсию», поэтому ей также нужны 3 очка.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают на победу «Жироны» 4.66, на победу «Атлетико» — 1.77.
Трансляция матча
