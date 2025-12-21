В 17-м туре испанской Примеры «Жирона» примет мадридский «Атлетико». Матч будет проходить на стадионе «Монтивилли» 21 декабря. Начало в 16:00 мск.

«Жирона» окрылена победой над «Реал Сосьедадом» в прошлом туре. Она стала третьей в сезоне для хозяев. Теперь команда находится в одном пункте от спасительной 17-й позиции, поэтому сегодня жирондинцы попытаются сотворить сенсацию и покинуть зону вылета.

«Атлетико» при любом раскладе останется в топ-4, но это не значит, что «матрасники» сегодня сыграют спустя рукава. Команда Симеоне только прервала свою серию поражений в Примере, обыграв «Валенсию», поэтому ей также нужны 3 очка.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.70.

Букмекеры предлагают на победу «Жироны» 4.66, на победу «Атлетико» — 1.77.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Жирона» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.