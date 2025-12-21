«Эльче» одержал уверенную победу над «Райо Вальекано» (4:0) в матче 17-го тура испанской Примеры.

Альваро Родригес — игрок «Эльче» globallookpress.com

В составе хозяев голы записали на свой счет Эктор Форт на 6-й минуте, Альваро Родригес на 67-й минуте, Херман Валера на 70-й и Мартим Нету на 90+1-й минуте.

Результат матча Эльче Эльче 4:0 Райо Вальекано Мадрид 1:0 Эктор Форт 6' 2:0 Альваро Родригес 67' 3:0 Херман Валера 70' 4:0 Мартим Нету 90+1' Эльче: Игнасио Пенья, Джон Дональд, Давид Аффенгрубер, Педро Бигас ( Лео Петро 81' ), Эктор Форт ( Мартим Нету 12' ), Альваро Нуньес, Альваро Родригес ( Яго Сантьяго 80' ), Марк Агуадо ( Хосан 80' ), Алейкс Фебас, Херман Валера, Рафаэль Мир Висенте Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Альфонсо Эспино ( Луис Фелипе 75' ), Пеп Чаварриа, Нобель Менди ( Херард Гумбау 75' ), Флорьян Лежён, Иван Балью ( Фран Перес 33' ), Унаи Лопес ( Джошуа Вертруд 75' ), Оскар Валентин ( Педро Диас 60' ), Альваро Гарсия, Серхио Камельо, Иси Паласон Жёлтые карточки: Алейкс Фебас 79', Хосан 84' — Нобель Менди 22', Унаи Лопес 57', Флорьян Лежён 82'

Статистика матча 6 Удары в створ 8 9 Удары мимо 6 46 Владение мячом 54 4 Угловые удары 5 1 Офсайды 4 15 Фолы 11

После этого матча «Эльче» занимает 9-е место в таблице Примеры с 22 очками в активе. «Райо Вальекано» — на 15-й позиции с 18-ю баллами.