«Эльче» одержал уверенную победу над «Райо Вальекано» (4:0) в матче 17-го тура испанской Примеры.
В составе хозяев голы записали на свой счет Эктор Форт на 6-й минуте, Альваро Родригес на 67-й минуте, Херман Валера на 70-й и Мартим Нету на 90+1-й минуте.
Результат матча
ЭльчеЭльче4:0Райо ВальеканоМадрид
1:0 Эктор Форт 6' 2:0 Альваро Родригес 67' 3:0 Херман Валера 70' 4:0 Мартим Нету 90+1'
Эльче: Игнасио Пенья, Джон Дональд, Давид Аффенгрубер, Педро Бигас (Лео Петро 81'), Эктор Форт (Мартим Нету 12'), Альваро Нуньес, Альваро Родригес (Яго Сантьяго 80'), Марк Агуадо (Хосан 80'), Алейкс Фебас, Херман Валера, Рафаэль Мир Висенте
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Альфонсо Эспино (Луис Фелипе 75'), Пеп Чаварриа, Нобель Менди (Херард Гумбау 75'), Флорьян Лежён, Иван Балью (Фран Перес 33'), Унаи Лопес (Джошуа Вертруд 75'), Оскар Валентин (Педро Диас 60'), Альваро Гарсия, Серхио Камельо, Иси Паласон
Жёлтые карточки: Алейкс Фебас 79', Хосан 84' — Нобель Менди 22', Унаи Лопес 57', Флорьян Лежён 82'
После этого матча «Эльче» занимает 9-е место в таблице Примеры с 22 очками в активе. «Райо Вальекано» — на 15-й позиции с 18-ю баллами.