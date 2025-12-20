прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 1.97

21 декабря в 17-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Эльче» и «Райо Вальекано». Начало встречи — в 20:30 мск.

«Эльче»

Турнирное положение: «Эльче» после 16-ти туров испанской Ла Лиги имеет 19 баллов в активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает 11-ю позицию в таблице Ла Лиги с отставанием в шесть очков от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в четыре пункта от зоны вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/16 финала Кубка Испании клуб на выездной арене обыграл «Эйбар» (1:0).

Перед этим в предыдущем туре испанского первенства коллектив уже остался ни с чем, когда снова-таки в чужих стенах потерпел поражение от «Мальорки» (1:3).

Не сыграют: травмированы — Диангана и Андре Силва, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эльче» выиграл трижды, включая неосновное время, при одном поражении.

Это сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника.

Рафаэль Мир — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с шестью голами.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» по итогам 16-ти туров испанской Ла Лиги имеет 18 баллов в активе и по сути борется за прописку в элитном дивизионе.

Команда находится на 13-й позиции с отрывом в три очка как от зоны вылета во второй дивизион (18-20-я строчки), а также с отставанием в один пункт от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках шестого тура основного этапа Лиги конференций клуб на своем поле одержал разгромную победу над «Дритой» (3:0).

Перед этим коллектив в предыдущем туре национального первенства снова-таки в домашних стенах разошелся мировой с «Бетисом» с результатом 0:0.

Не сыграют: травмированы — де Фрутос, Мендес, Мумин и Нтека, дисквалифицированы — Рациу, вызваны в сборную — Сисс и Нтека.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Райо Вальекано» проиграла лишь раз при трех ничьих и двух победах.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть примерно тот же класс соперника.

Хорхе де Фрутос, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Эльче» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Эльче» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних выездных матчей «Райо Вальекано» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эльче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.05, выигрыш «Райо Вальекано» — в 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.58.

Прогноз: в трех из четырех последних выездных матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех из семи последних поединков вообще.

Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей этих соперников.

Ставка: обе команды забьют за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Эльче».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.40