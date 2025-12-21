Бразильский «Крузейро» сделал официальное предложение московскому «Динамо» по поводу трансфера полузащитника Бителло.

По данным издания Goal.com, инициатором перехода выступает новый главный тренер клуба из Белу-Оризонти Тите. Маститый специалист также одобрил потенциальный трансфер центрального защитника «Интернасьонала» Витао.

Сейчас 25-летний Бителло оценивается на портале Transfermarkt в € 12 млн, а его контракт с бело-голубыми действует до 2031 года.

В этом сезоне полузащитник сыграл 23 матча, забил 5 голов и сделал 4 асссита. За «Динамо» Бителло выступает с сентября 2023 года, перейдя из «Гремио».