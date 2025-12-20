Журнал FourFourTwo опубликовал список из 100 лучших футболистов мира на текущий момент. В создании этого рейтинга приняли участие журналисты, аналитики и эксперты в области футбола.
По итогам голосования первое место досталось вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю. На втором месте оказался форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Тройку лидеров замкнул нападающий «Баварии» Гарри Кейн.
Топ-10 лучших футболистов мира по версии FourFourTwo: Ламин Ямаль («Барселона»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Рафинья («Барселона»).
Педри («Барселона»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Нуну Мендеш («ПСЖ») и Букайо Сака («Арсенал»).