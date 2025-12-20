Журнал FourFourTwo опубликовал список из 100 лучших футболистов мира на текущий момент. В создании этого рейтинга приняли участие журналисты, аналитики и эксперты в области футбола.

Ламин Ямаль globallookpress.com

По итогам голосования первое место досталось вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю. На втором месте оказался форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Тройку лидеров замкнул нападающий «Баварии» Гарри Кейн.

Топ-10 лучших футболистов мира по версии FourFourTwo: Ламин Ямаль («Барселона»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Рафинья («Барселона»).

Педри («Барселона»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Нуну Мендеш («ПСЖ») и Букайо Сака («Арсенал»).