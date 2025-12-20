В матче 17-го тура испанской Примеры «Валенсия» и «Мальорка» сыграли вничью 1:1.
На 23-й минуте счет в этой игре открыл Саму Коста с передачи Антонио Раилло. Сравнять результат хозяева смогли на 52-й минуте благодаря голу Уго Дуро с паса Тьерри Коррейи.
Результат матча
ВаленсияВаленсия1:1МальоркаПальма-де-Мальорка
0:1 Саму Кошта 23' 1:1 Уго Дуро 53'
Валенсия: Хулен Агирресабала, Тьерри Корреа (Димитри Фулкье 77'), Сесар Таррега, Хосе Копете, Хосе Луис Гайя, Андре Алмейда (Арно Данжума 77'), Филип Угринич (Ларджи Рамазани 72'), Пепелу, Луис Риоха (Хави Герра 72'), Уго Дуро, Лукас Бельтран
Мальорка: Лео Роман, Хоан Мохика, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Антонио Санчес, Саму Кошта, Мануэль Морланес (Серхи Дардер 58'), Ведат Мурики, Матео Джозеф, Jan Virgili (Мараш Кумбула 67')
Жёлтые карточки: Филип Угринич 67' — Саму Кошта 47', Лео Роман 79', Матео Джозеф 87'
В активе «Мальорки» стало 18 очков. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» с 16 баллами располагается на 16-й строчке.