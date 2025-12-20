В матче 17-го тура испанской Примеры «Валенсия» и «Мальорка» сыграли вничью 1:1.

Уго Дуро globallookpress.com

На 23-й минуте счет в этой игре открыл Саму Коста с передачи Антонио Раилло. Сравнять результат хозяева смогли на 52-й минуте благодаря голу Уго Дуро с паса Тьерри Коррейи.

Результат матча Валенсия Валенсия 1:1 Мальорка Пальма-де-Мальорка 0:1 Саму Кошта 23' 1:1 Уго Дуро 53' Валенсия: Хулен Агирресабала, Тьерри Корреа ( Димитри Фулкье 77' ), Сесар Таррега, Хосе Копете, Хосе Луис Гайя, Андре Алмейда ( Арно Данжума 77' ), Филип Угринич ( Ларджи Рамазани 72' ), Пепелу, Луис Риоха ( Хави Герра 72' ), Уго Дуро, Лукас Бельтран Мальорка: Лео Роман, Хоан Мохика, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Антонио Санчес, Саму Кошта, Мануэль Морланес ( Серхи Дардер 58' ), Ведат Мурики, Матео Джозеф, Jan Virgili ( Мараш Кумбула 67' ) Жёлтые карточки: Филип Угринич 67' — Саму Кошта 47', Лео Роман 79', Матео Джозеф 87'

Статистика матча 2 Удары в створ 2 5 Удары мимо 1 70 Владение мячом 30 8 Угловые удары 2 2 Офсайды 4 8 Фолы 11

В активе «Мальорки» стало 18 очков. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» с 16 баллами располагается на 16-й строчке.