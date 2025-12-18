19 декабря в 17-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Валенсия» и «Мальорка». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» после 16-ти туров испанской Ла Лиги имеет 15 баллов в активе и борется за прописку в элитном дивизионе.

Команда занимает 17-ю позицию в таблице Ла Лиги, лишь по дополнительным показателям опережая зону понижения в классе (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/16 финала Кубка Испании клуб на выездной арене обыграл «Спортинг» Хихон (2:0).

Перед этим в предыдущем туре испанского первенства коллектив уже остался ни с чем, когда снова-таки в чужих стенах потерпел поражение от «Хетафе» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Димитриевски, Джемерт и Данжума, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Валенсия» выиграла лишь раз в основное время при трех ничьих и одном поражении.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Уго Дуро — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с пятью голами.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» по итогам 16-ти туров испанской Ла Лиги имеет 17 баллов в активе и борется за прописку в элитном дивизионе.

Команда находится на 14-й позиции с отрывом в два очка как от зоны вылета во второй дивизион (18-20-я строчки), так и от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/16 финала Кубка Испании клуб на чужом поле сенсационно проиграл «Депортиво» (0:1).

Перед этим коллектив в предыдущем туре национального первенства на этот раз в домашних стенах одержал победу над «Эльче» с результатом 3:1.

Не сыграют: травмированы — Пичу Куэльяр, дисквалифицирован — Даниэль Родригес, вызван в сборную — Маскарель.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Мальорка» проиграла лишь раз при двух ничьих и двух победах.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть примерно тот же класс соперника.

Ведат Мурики — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с девятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Валенсии» забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей «Мальорки» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Мальорка» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.98. Ничья — в 3.30, выигрыш «Мальорки» — в 4.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в четырех из шести последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Мальорки».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35