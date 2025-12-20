«Реал» и «Севилья» опубликовали стартовые составы на матч 17-го тура испанской Примеры.

Килиан Мбаппе — нападающий «Реала» globallookpress.com

«Реал»: Куртуа, Aсенсио, Рюдигер, Гарсия, Чуамени, Хёйсен, Беллингем, Родриго, Гюлер, Мбаппе, Винисиус.

«Севилья»: Влаходимос, Кармона, Гудель, Хуанлу Санчес, Маркан, Суасо, Соу, Агуме, Менди, Ромеро, Алексис Санчес.

Матч между этими командами состоится сегодня, 20-го декабря в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 16-и туров в Примере «Реал» занимает 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе. «Севилья» — на 9-й позиции (20).